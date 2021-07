Femke Bol beseft dat ze door de sensationele tijd van 52,37 seconden die ze zondag in Stockholm liep aansluiting heeft met de absolute wereldtop op de 400 meter horden. Op de Olympische Spelen in Tokio lijkt meer mogelijk dan ze ooit had gedacht.

"Dit is zo gaaf. 52,9 lopen was mijn doel voor dit jaar. Ik dacht: om dat te halen moet ik de perfecte race lopen, maar nu ga ik veel sneller", vertelt Bol ruim drie weken voordat ze voor het eerst in actie zal komen op de Spelen.

Alsof het niets is, noteerde de 21-jarige Bol afgelopen dinsdag bij wedstrijden in het Hongaarse Szekesfehervar ook nog eens 52,81, haar een-na-beste tijd ooit. "Ik was moe van het reizen, zat nog vol in de emotie en liep niet top voor mijn gevoel. En toch weer onder de 53 seconden. Toen wist ik: Stockholm was geen uitschieter. Ik kan dit echt."

Bol mag zich inmiddels de op drie na snelste vrouw ooit noemen op de 400 meter horden. Van de nu actieve loopsters klokten alleen de Amerikaansen Sydney McLaughlin (met 51,90 houdster van het wereldrecord) en Dalilah Muhammad (52,16) ooit een betere tijd.

"Ik kan in Tokio echt gaan strijden met de wereldtop", beseft Bol. "Voorheen zat ik met een paar meiden rond de 53 seconden en ging het om plek drie, vier, vijf, zes, zeven, acht… Nu zit ik qua tijd in de buurt van één en twee. Dat is zo leuk, maar ook bizar. Ik kijk al jarenlang op tegen een loopster als Dalilah."

Snelste tijden ooit op de 400 meter horden Sydney McLaughlin (VS) - 51,90 (2021)

Dalilah Muhammad (VS) - 52,16 (2019)

Dalilah Muhammad (VS) - 52,20 (2019)

Sydney McLaughlin (VS) - 52,23 (2019)

Yulia Pechonkina (Rusland) - 52,34 (2003)

Femke Bol (Nederland) - 52,37 (2021)

Shamier Little (VS) - 52,39 (2021)

Dalilah Muhammad (rechts) en Sydney McLaughlin (links). Dalilah Muhammad (rechts) en Sydney McLaughlin (links). Foto: Getty Images

'Ik verras mezelf'

Het is ook bizar snel gegaan met de Amersfoortse, die haar carrière nog altijd combineert met een studie communicatiewetenschappen in Wageningen. Op de WK in Doha in 2019 was ze nog blij met een plek in de halve finales en een tijd van 56,37.

"In 2020 liep ik al bijna drie seconden sneller. Maar ik dacht ook: ik kan in 2021 niet zo hard blijven stijgen. Blijkbaar kan dat dus wel. Hoe? Door hard te trainen en goed te herstellen. Verder weet ik ook niet precies hoe dit kan. Ik verras mezelf."

Bol, die met haar lange benen en 1,84 meter een ideaal postuur heeft als hordeloopster, won elke race waar ze in 2020 en 2021 aan de start stond. En alleen al dit jaar verbeterde ze twaalf keer een Nederlands record (waaronder ook op de 400 meter en de 4x400 meter). Kanttekening is wel dat ze door de coronapandemie in het afgelopen anderhalf jaar niet tegen McLaughlin en Muhammad liep. "In Tokio gaat dat eindelijk wel gebeuren. Ik kijk er echt naar uit."

Aan een medaille of misschien zelfs goud wil Bol niet hardop denken. Ze noemt McLaughlin, die eind juni bij Amerikaanse selectiewedstrijden als eerste vrouw ooit onder de 52 seconden dook, de favoriet. "Of ik dat ook kan? Nou, ik ben nog aan het nagenieten van mijn 52,37. Ooit hoop ik in de buurt te komen van dat soort tijden."