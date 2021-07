Hockeyster Ireen van den Assem moet de Olympische Spelen aan zich voorbij laten gaan. De 31-jarige verdediger van Den Bosch heeft te veel last van een spierblessure om in Tokio in actie te kunnen komen.

Sanne Koolen, ploeggenot van Van den Assem bij Den Bosch, is door bondscoach Alyson Annan aangewezen als vervanger in de olympische selectie van zestien speelsters. Stella van Gils (Pinoké) vervangt Koolen als reservespeelster.

Van den Assem raakte tijdens het afgelopen seizoen geblesseerd. In de opbouw van haar revalidatie naar volledig herstel kwam het EK afgelopen juni net te vroeg. De 79-voudig international werd wel geselecteerd voor de Olympische Spelen, maar haar oude blessure speelt nu alsnog op.

Annan vertrekt komende zondag met 21 speelsters naar Japan: zestien selectiespeelsters, drie reserves en twee extra reserves. Na een trainingsstage in Gifu reist Oranje naar Tokio. Naast Van Gils zijn Freeke Moes (Amsterdam) en keeper Anne Veenendaal (Amsterdam) als reservespeelsters aangewezen.

Oranje begint Spelen op 24 juli tegen India

Annan kan de twee reservespeelsters tijdens het toernooi wisselen met speelsters uit haar selectie. De keepers mogen niet per wedstrijd gewisseld worden, waardoor op Veenendaal alleen een beroep gedaan kan worden als Josine Koning door een blessure niet zou kunnen spelen.

Als de zestien speelsters uit de olympische selectie en de drie reserves fit zijn, vliegen Kyra Fortuin (SCHC) en Ilse Kappelle (Amsterdam) voor de start van de Olympische Spelen terug naar Nederland. Kappelle, die in Nederland al met de selectie meetrainde, neemt de plaats van Van Gils in als extra reserve.

De Nederlandse hockeysters beginnen de Spelen op 24 juli tegen India. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika zijn de andere tegenstanders in de groepsfase. De nummers één tot en met vier in de poule plaatsen zich voor de kwartfinales.