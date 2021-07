Eindhoven krijgt volgend jaar waarschijnlijk toch geen Formule E race. De Noord-Brabantse stad ontbreekt op de voorlopige kalender van de elektrische raceklasse, die donderdag is gepresenteerd.

Stichting Formula-Eindhoven was met de Formule E in gesprek om vanaf 2022 een race te houden in de 'lichtstad'. Het was de bedoeling om het evenement voor drie jaar te organiseren.

Er is een kleine kans dat Eindhoven in de zomer van volgend jaar alsnog op de kalender komt. De locatie van de race die op 4 juni wordt afgewerkt wordt op een later moment nog ingevuld. Volgens Britse media wordt die datum echter toegewezen aan de Indonesische hoofdstad Jakarta.

Het is nog onduidelijk of Eindhoven doorgaat met de poging om de Formule E binnen te halen. Het plan werd gesteund door vier Nederlandse ministers.

Het Formule E-seizoen begint volgend jaar op 28 januari met twee races in Al-Diriyah in Saoedi-Arabië. In totaal werken de coureurs zestien wedstrijden af. Het seizoen wordt op 13 en 14 augustus afgesloten met twee races in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel.

De Formule E werkte dit jaar haar zevende seizoen af. Robin Frijns en Nyck de Vries zijn de enige Nederlanders die uitkomen in de raceklasse.