Ashleigh Barty en Karoliná Pliskova hebben donderdag voor de eerste keer in hun loopbaan de finale van Wimbledon bereikt. De nummer één van de wereld rekende in twee sets af met de Duitse Angelique Kerber: 6-3 en 7-6 (3). Plísková was in drie sets te sterk voor de als tweede geplaatste Aryna Sabalenka. Het werd 5-7, 6-4 en 6-4.

De 25-jarige Barty benutte haar kansen het beste in de eerste set. Ook Kerber kreeg breakpunten maar kon die niet verzilveren. Na het verlies in de eerste set leek Kerber zich echter te herpakken.

De winnares op Wimbledon in 2018 brak meteen de service van Barty. Hoewel de Australische ook haar kansen kreeg, kon Kerber uitlopen naar een 5-3-voorsprong. Ze slaagde er echter niet in de marge vast te houden. Barty kwam terug naar 5-5. De tiebreak moest daarna de beslissing brengen waarin Barty het overtuigend met 7-3 afmaakte.

Tot dit jaar was Barty nog nooit verder gekomen dan de vierde ronde in Londen. Het is de tweede keer dat ze de finale van een Grand Slam-toernooi bereikt. Barty schreef in 2019 Roland Garros op haar naam.

Karolína Plísková was in de halve finale in drie sets te sterk voor Aryna Sabalenka. Foto: Getty Images

Plísková herpakt zich tegen Sabalenka

Plísková had tegen Sabalenka meer moeite om haar finaleplek veilig te stellen. De nummer dertien van de wereld moest de eerste set laten aan haar Belarussische tegenstander, die op de vierde plek van de WTA-ranking staat.

De 29-jarige Plísková had in de tweede set aan één verzilverde break genoeg om de set binnen te halen. In de eerste game van de derde set brak ze Sabalenka meteen, waarna Plísková het initiatief niet meer uit handen gaf.

Voor Plísková is het de tweede keer dat zij in de finale staat van een Grand Slam-toernooi. In 2016 haalde ze ook al de eindstrijd van de US Open, waarin Kerber in drie sets te sterk was. De finale tussen Plísková en Barty wordt zaterdag afgewerkt.