Voor Sanne en Lieke Wevers was het een klap dat hun vader en coach Vincent Wevers definitief niet mee mag naar de Olympische Spelen in Tokio. De turnsters proberen zich nu met zo min mogelijk afleiding op de wedstrijden in Japan te richten.

Een week na de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat in hoger beroep bepaalde dat turnbond KNGU het recht heeft om Vincent Wevers buiten de technische staf voor de Spelen te houden, besloten Sanne en Lieke Wevers om het laatste persmoment voor Tokio over te slaan.

"Gezien de situatie die er ligt en de emoties die daarbij horen, hebben Sanne en Lieke de afweging gemaakt om hier niet te zijn", zei bondscoach Bram van Bokhoven donderdag in Heerenveen. "Wij respecteren het als zij dit te lastig vinden en zich liever vol willen focussen op Tokio. We gaan niet over hun emoties."

Vincent Wevers kwam een jaar geleden in opspraak nadat oud-pupillen hem beschuldigden van mentale en soms zelfs fysieke mishandeling. Om die reden besloot de KNGU in april al om Wevers, net als alle andere omstreden coaches, niet mee te nemen naar Tokio. Wevers spande met succes een kort geding aan tegen de bond, maar in hoger beroep werd hij alsnog in het ongelijk gesteld.

"Het is een understatement om te zeggen dat dat een teleurstelling was voor Sanne en Lieke. En een stevige ook", aldus Van Bokhoven, die samen met José van der Veen en de Amerikaanse Aimee Boorman de Nederlandse turnsters zal coachen in Tokio. "Er zit pijn, dat ga ik niet ontkennen."

"Maar ze zijn ook beiden professionals, die heel graag naar de Spelen willen. Ze hebben vorige week na de uitspraak een paar dagen nodig gehad, maar ik zie nu in de trainingen bij Sanne en Lieke weer de juiste scherpte. Ze focussen zich nu eerst helemaal op de wedstrijden in Tokio."

Vincent Wevers (rechts) is al jaren de coach van zijn dochters Sanne (links) en Lieke Wevers. Vincent Wevers (rechts) is al jaren de coach van zijn dochters Sanne (links) en Lieke Wevers. Foto: ANP

'Besluit was even heftig voor Sanne en Lieke'

Sanne en Lieke Wevers werden anderhalve week geleden samen met Vera van Pol en Eythora Thorsdottir geselecteerd voor Tokio. Van Pol, die ook getraind wordt door Vincent Wevers, beaamde donderdag in Heerenveen dat het vorige week "even heftig" was voor de tweelingzussen.

"Maar ze hebben de knop kunnen omzetten en gaan ervoor. Voor mij is het ook even wennen zonder Vincent, maar ik ken José van der Veen al lang en heb een goede band met haar, dus het voelt vertrouwd met de nieuwe technische staf."

Het blijft wel de vraag wat voor invloed alle perikelen van het afgelopen jaar zullen hebben op de prestaties van de Nederlandse vrouwen in Tokio. Sanne Wevers hoopt in Japan haar olympische titel op balk te prolongeren.

"Ik denk dat de vrouwen goed gaan presteren", aldus Van Bokhoven. "We zien in de training de scherpte die daarvoor nodig is. Er zijn nooit garanties in het turnen, maar wij hebben er als coaches goede verwachtingen van en dat hebben de turnsters zelf ook."

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op 23 juli. De vrouwen werken op 25 juli hun kwalificatie af in Tokio.