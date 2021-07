Epke Zonderland zit twee weken voor zijn laatste Olympische Spelen vol twijfels. De 35-jarige turner is door fysieke problemen ver verwijderd van zijn topniveau en lijkt een wonder nodig te hebben om in Tokio mee te kunnen doen om de medailles.

"Het lichaam werkt niet meer mee", zei Zonderland donderdag bij een persmoment in Heerenveen. "Voorheen kon ik blijven trainen en was er niks aan de hand, maar de laatste jaren lukt dat niet meer. Tot afgelopen februari had ik een heel goede periode, maar helaas gaat het de laatste maanden niet goed."

De olympisch kampioen op rekstok van 2012 heeft zijn loopbaan met een jaar verlengd om in Tokio nog één keer de Spelen mee te maken, voordat hij het turnen vaarwel zegt. Normaal zou hij nu denken aan nieuwe medailles, maar door zijn verstoorde voorbereiding is een eventuele podiumplek heel ver weg.

Zonderland gaf donderdag toe dat hij soms zelfs twijfelt of hij wel naar Tokio moet afreizen. De kwalificatie voor de mannen is al over zestien dagen. "De gedachte om niet te gaan speelt af en toe wel door mijn hoofd. Ik zal niet zo snel achterblijven in Nederland, maar ik heb nu niet het niveau om mee te doen op de Spelen. Het moet deze laatste twee weken meezitten om een goede wedstrijd neer te kunnen zetten."

Epke Zonderland werd in 2012 in Londen olympisch kampioen op rek. Foto: ANP

'Idee dat mijn lichaam een beetje op is'

Zonderland weet zelf niet precies waar hij last van heeft, maar zeker is dat hij niet fit is en daardoor niet vol kan trainen. "Ik word vaak ziek, ben nu ook weer een beetje verkouden. Ik heb het idee dat mijn lichaam een beetje op is. Hou ouder ik word, hoe moeizamer het gaat. Ik loop echt tegen een muur op."

De Fries ging in 2008, 2012 en 2016 naar de Spelen met de ambitie om de titel te pakken. "Mijn instelling is nu heel anders. Ik ben helemaal niet bezig met medailles. De finale op rekstok halen zou al heel bijzonder zijn. Ik heb het gevoel dat ik nog één keer boven mezelf kan uitstijgen en een goede oefening kan turnen, maar gedachtes over goud halen zitten totaal niet in mijn hoofd."

Bondscoach Bram van Bokhoven had evenmin een hoopvolle boodschap over de succesvolste Nederlandse turner ooit. "Fysiek heeft Epke het heel zwaar en hij gaat maar heel mondjesmaat vooruit. We hopen hem op het juiste moment fit te krijgen, maar er zijn genoeg twijfels. Ik vind het heel lastig om te zeggen wat we van hem kunnen verwachten in Tokio. Er is in ieder geval nog veel werk te verrichten."

Epke Zonderland viel in de olympische finale van 2016 van de rekstok. Foto: ANP

'Het is ook wel fijn om te weten dat het mooi is geweest'

Het jaar uitstel van de Spelen heeft voor Zonderland slecht uitgepakt. De vader van twee kinderen had eigenlijk gedacht dat hij zich nu alleen nog maar zou richten op zijn gezin en zijn loopbaan als arts.

"Het is een dubbel gevoel", zei Zonderland. "Het is ergens ook wel fijn om te weten dat dit echt het einde van mijn carrière is. Het gaat nog net wel of net niet lukken in Tokio, maar het is duidelijk dat het echt mooi is geweest. Natuurlijk wil ik deze Spelen nog heel graag meemaken, maar het is een geruststellende gedachte dat het goed is zo."

De openingsceremonie van de Spelen is op 23 juli. Het evenement in Japan duurt tot en met 8 augustus.