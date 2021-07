De Japanse regering heeft donderdag opnieuw de noodtoestand afgekondigd voor Tokio. Die gaat maandag in en zal hoe dan ook blijven gelden tot en met de Olympische Spelen, die over twee weken van start gaan in de hoofdstad.

Het lag al in de lijn der verwachting dat de noodtoestand in Tokio opnieuw zou worden uitgeroepen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. De einddatum van de noodtoestand is 22 augustus, twee weken na het einde van de Olympische Spelen.

"Het uitroepen van de noodtoestand is nodig om een verdere verspreiding van het coronavirus in het land een halt toe te roepen", zei de Japanse premier Yoshihde Suga donderdag volgens AP.

Op dit moment geldt er al een gedeeltelijke noodtoestand in Tokio die zondag afloopt. De strengere variant werd eind juni nog opgeheven, maar geldt dus weer vanaf maandag. Door de nieuwe maatregelen wordt het restaurants en bars waarschijnlijk verboden om alcohol te verkopen en moeten inwoners zoveel mogelijk thuisblijven.

Later op de dag besluit over toelaten toeschouwers

De kans is nu klein dat er bij de Spelen straks toeschouwers welkom zijn. Buitenlandse fans zouden sowieso al geweerd worden, maar de autoriteiten hoopten aanvankelijk dat de stadions met tienduizend Japanse toeschouwers gevuld zouden kunnen worden. Later op de dag wordt daar een besluit over genomen.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat het doorgaan van de Spelen op het spel staat door de afgekondigde noodtoestand en de zorgwekkende coronacijfers in Tokio. Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) arriveerde donderdag in de Japanse hoofdstad, waar hij eerst drie dagen in quarantaine gaat.

Eerder deze week werd wel besloten om de olympische fakkeltocht niet door te laten gaan vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. De Olympische Spelen, die vorig jaar vanwege de coronapandemie met een jaar werden uitgesteld, worden van 23 juli tot en met 8 augustus gehouden.