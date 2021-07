Golfer Ángel Cabrera, tweevoudig winnaar van een major, moet twee jaar de gevangenis in wegens het mishandelen van zijn ex-vriendin. De Argentijn werd begin dit jaar opgepakt in Brazilië op verdenking van huiselijk geweld.

De Brazilianen leverden Cabrera vorige maand uit aan Argentinië, waar hij werd berecht. De rechtbank in Córdoba legde de golfer twee jaar gevangenisstraf op voor het mishandelen, bedreigen en lastigvallen van Cecilia Torres Mana, zijn partner tussen 2016 en 2018.

Ook twee andere exen van Cabrera hebben aanklachten tegen hem ingediend. De Argentijn, die in zijn land wordt beschouwd als de beste Argentijnse golfer aller tijden, ontkent alle aantijgingen.

Cabrera won in 2007 de US Open met één slag voorsprong op de Amerikanen Tiger Woods en Jim Furyk. Twee jaar later schreef de Argentijn ook de Masters op zijn naam, na een play-off met twee andere golfers.

In 2014 won Cabrera voor het laatst een toernooi: de Greenbrier Classic. Hij kwam in september vorig jaar voor het laatst in actie op de PGA Tour. Cabrera verdiende in zijn carrière bijna 15 miljoen dollar (circa 12,7 miljoen euro) aan prijzengeld.