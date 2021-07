Voorzitter Thomas Bach van het internationaal olympisch comité (IOC) heeft donderdag voet op Japanse bodem gezet. Iets meer dan twee weken voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen arriveerde de 67-jarige Duitser in Tokio.

Het IOC kondigde vorige week al aan dat Bach, zoals de strenge coronaregels voor alle deelnemers aan de Spelen voorschrijven, eerst drie dagen in quarantaine gaat. Hij sprak niet met de media en trok direct richting zijn hotel.

Bach arriveerde in Tokio op de dag dat de Japanse overheid vermoedelijk weer de noodtoestand uitroept in de hoofdstad, vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Enkele weken geleden was de noodtoestand juist opgeheven.

De regering van premier Yoshihide Suga neemt vermoedelijk in overleg met het IOC en het organisatiecomité ook snel een besluit over het toelaten van toeschouwers bij de Spelen.

Op dit moment is het de bedoeling dat maximaal tienduizend Japanners naar binnen mogen in de stadions, maar mogelijk worden de Spelen helemaal zonder publiek gehouden.

Bij de openingsceremonie op 23 juli zouden alleen vips naar binnen mogen in het olympisch stadion. Maanden geleden werd al besloten om buitenlandse toeschouwers te weren bij de Spelen.