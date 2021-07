De ijshockeyers van Tampa Bay Lightning hebben voor het tweede jaar op rij de Stanley Cup gewonnen. De ploeg uit Florida versloeg Montréal Canadiens in de finale van de NHL met 4-1.

Tampa Bay Lightning besliste de best-of-sevenserie voor eigen publiek door het vijfde duel met 1-0 te winnen. Ross Colton tikte die treffer in de tweede periode binnen in de Amalie Arena.

De Russische keeper Andrei Vasilevski van Tampa Bay Lightning wist met 22 reddingen zijn doel schoon te houden en werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de play-offs.

Vorig jaar moest Tampa Bay Lightning de Stanley Cup voor lege tribunes vieren. Vanwege de coronapandemie werd de finale tegen Dallas Stars (4-2) zonder publiek gespeeld op neutraal terrein in de Canadese stad Edmonton. Nu zaten de tribunes vol.

"Het was een grote motivatie voor ons om de Stanley Cup opnieuw te winnen", zei aanvoerder Steven Stamkos, die de enorme bokaal in ontvangst mocht nemen. "Nu hebben we echt geschiedenis geschreven. Deze groep heeft iets bereikt wat weinigen voor mogelijk hadden gehouden."

Pittsburgh Penguins was in 2017 de laatste club die de NHL-titel wist te prolongeren. Tampa Bay Lightning werd in 2004 voor het eerst kampioen en heeft nu drie keer de Stanley Cup gewonnen. Montréal Canadiens is recordhouder met 24 titels, maar de laatste dateert van 1993.