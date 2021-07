Novak Djokovic heeft zich woensdag overtuigend geplaatst voor de halve finales op Wimbledon. De nummer één van de wereld rekende zonder setverlies af met de Hongaar Márton Fucsovics en bereikte voor de tiende keer de laatste vier in Londen.

De 34-jarige Djokovic kwam geen moment in de problemen tegen Fucsovics, de nummer 48 van de wereld. De Serviër stond alleen in de eerste set een break af, maar won desondanks alle sets moeiteloos. Het werd 6-3, 6-4 en 6-4.

Voor Djokovic was het de 41e keer dat hij zich plaatste voor de halve finales van een Grand Slam-toernooi. De afgelopen twee edities van Wimbledon schreef hij op zijn naam.

Djokovic, die aast op zijn zevende finaleplek op Wimbledon, neemt het in de halve eindstrijd op tegen de Canadees Denis Shapovalov. De nummer twaalf van de wereld rekende in vijf sets af met Karen Khachanov uit Rusland: 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 en 6-4.

De 22-jarige Shapovalov is bezig aan zijn beste Grand Slam-toernooi uit zijn loopbaan. Tot Wimbledon was zijn beste resultaat een kwatfinaleplek bij de US Open van vorig jaar.

Later op woensdag komt ook Roger Federer nog in actie. De Zwitser staat in de kwartfinale tegenover de Pool Hubert Hurkacz. De andere kwartfinale gaat woensdag tussen de Italiaan Matteo Berrettini en Félix Auger-Aliassime uit Canada.