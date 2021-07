Ruim twee weken voor de start van de Olympische Spelen zijn er in Tokio nog altijd grote zorgen over het coronavirus. De tocht van de olympische fakkel gaat niet over openbare wegen en bij de openingsceremonie is waarschijnlijk geen publiek welkom.

De route van de fakkel gaat vanaf vrijdag langs plekken waar weinig publiek kan kijken, zo hebben de autoriteiten dinsdag besloten. Daarmee moet verspreiding van het coronavirus worden voorkomen.

De organisatie van de Spelen heeft inwoners van Tokio en Japan ook opgeroepen niet naar de olympische marathon of de snelwandelwedstrijden te komen kijken, maar die thuis via de televisie te volgen.

Het aantal coronabesmettingen in Japan neemt weer toe. In Tokio werden dinsdag 593 nieuwe besmettingen gemeld. Onder veel Japanners zijn grote zorgen dat de Spelen een 'superverspreider' van het virus zullen zijn.

Niet iedereen in Tokio is blij met het doorgaan van de Olympische Spelen. Niet iedereen in Tokio is blij met het doorgaan van de Olympische Spelen. Foto: AFP

Mogelijk alleen vips bij openingsceremonie

Eerder op dinsdag meldde The Asahi Shimbun, een van de grootste Japanse kranten, dat bij de openingsceremonie van de Spelen op 23 juli alleen enkele honderden vips aanwezig mogen zijn.

Alleen leden van het internationaal olympisch comité (IOC), sponsoren en hoogwaardigheidsbekleders zouden naar binnen mogen. Publiek is volgens de krant vanwege de coronazorgen niet welkom.

Verder zouden alle evenementen op de Spelen na 21.00 uur 's avonds zonder publiek worden afgewerkt. De organisatie heeft hier vooralsnog niets over gemeld. Vermoedelijk nemen de Japanse regering en het IOC binnen enkele dagen een besluit.

De Spelen duren tot en met 8 augustus. Vanwege het coronavirus zijn buitenlandse toeschouwers niet welkom.