De Nederlandse gewichthefbond is trots op de eerste deelnemer aan de Olympische Spelen sinds 1968. De bond kreeg maandag van sportkoepel NOC*NSF te horen dat Enzo Kuworge uit Oosterhout mag afreizen naar Tokio.

Kuworge, een zoon van een Ghanese vader en een Nederlandse moeder, profiteert van een aantal Japanse afmeldingen en doet mee in de klasse boven de 109 kilogram.

"Het is fantastisch dat Enzo mee mag doen. Het was een hele tijd niet duidelijk, maar we zijn blij dat we nu uitsluitsel hebben gekregen", zegt voorzitter Remco Eenink van de gewichthefbond.

"Er kwamen een paar plaatsen vrij. De internationale bond heeft een van die plekken aan Enzo gegeven. Hij heeft niet volledig aan alle eisen van NOC*NSF voldaan, maar hij mag toch gaan. Het is geweldig dat er voor hem een uitzondering is gemaakt."

Enzo Kuworge in opperste concentratie. Enzo Kuworge in opperste concentratie. Foto: Getty Images

Piet van der Kruk was laatste Nederlandse deelnemer

Kuworge, wereldkampioen in zijn klasse bij de junioren, is de eerste Nederlandse deelnemer sinds Piet van der Kruk, die vorig jaar juni overleed. Eenink vindt het jammer dat Van der Kruk het olympisch debuut van Kuworge niet meer mee kan maken."Ik had voor zijn dood nog veel contact met hem, maar helaas is hij er niet meer."

Eenink verwacht geen wonderen van Kuworge op de Spelen. "Ik verwacht dat hij rond de elfde of twaalfde plek zal uitkomen, al kan er bij de Spelen wel altijd iets bijzonders gebeuren. Maar zo'n deelname is in ieder geval heel goed voor zijn ervaring", zegt hij.

"Hopelijk geeft het ook een boost aan de sport in Nederland. We zijn de afgelopen tijd wel flink gegroeid en het niveau is omhooggegaan. Maar meer aandacht voor de sport zou mooi zijn."