Badr Hari maakt zijn rentree op 4 september tóch in Rotterdam Ahoy. Zijn partij tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek werd onlangs nog naar het GelreDome in Arnhem verplaatst.

Zo'n anderhalve week geleden werd bekend dat Hari en Wrzosek elkaar niet op 17 juli, maar op 4 september zouden treffen en dat de locatie niet Ahoy, maar het GelreDome zou zijn.

Het is niet helemaal duidelijk waarom nu alsnog is gekozen voor Rotterdam, waar hoe dan ook publiek aanwezig zal zijn. Het is nog niet bekend hoeveel toeschouwers er welkom zijn in Ahoy.

Hari-Wrzosek is het hoofdgevecht van GLORY 78 en betekent voor Hari zijn eerste partij sinds hij in december met een gebroken neus knock-out ging tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi.

Het was voor de 36-jarige Amsterdammer een nieuwe tegenslag: zijn laatste vier gevechten resulteerden in drie nederlagen en een positieve dopingtest. Hij gaf onder meer twee keer op met een blessure tegen Rico Verhoeven.

Voor de 29-jarige Wrzosek betekent het gevecht met Hari zijn derde optreden bij GLORY. De 2,01 meter lange Pool verloor van Adegbuyi en was de Amerikaan Demoreo Dennis de baas.