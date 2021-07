Dressuuramazone Dinja van Liere komt hoogstwaarschijnlijk niet in actie op de Olympische Spelen in Tokio. De Zeeuwse gaat door een fout van een stagiair slechts als reserve mee naar Japan. Voormalig olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam is er helemaal niet bij.

Dat blijkt uit de olympische selectie die maandag door de Nederlandse hippische bond KNHS naar buiten werd gebracht. Blikvanger is Nederlands dressuurkampioen Edward Gal met zijn paard GLOCK's Total US.

Van Liere had zich met haar toppaard Hermès geplaatst voor de Spelen. Volgens de KNHS voerde een stagiair echter per abuis een Duits woonadres in bij de Nederlandse eigenaar van het paard.

Omdat volgens de regels van de internationale bond FEI een paard op uiterlijk 15 januari van dit jaar dezelfde nationaliteit moet hebben als de ruiter, spatte de olympische droom van Van Liere uiteen, zeker nadat ook een gang naar het internationale arbitragehof voor de sport (CAS) niets had opgeleverd. Op de reservelijst staat ze nu met de merrie Haute Couture.

Jeroen Dubbeldam ontbreekt dit jaar op de Olympische Spelen. Jeroen Dubbeldam ontbreekt dit jaar op de Olympische Spelen. Foto: Pro Shots

Dubbeldam mist Spelen na verkoop paard Carlyle

Dubbeldam wist sinds vorige maand al dat hij de Spelen zou missen. De springruiter, die in 2000 olympisch kampioen werd in Sydney, hoorde onlangs dat zijn paard Carlyle door de eigenaren is verkocht.

Bondscoach Alex van Silfhout rekent in Tokio wel op Gal, die in 2012 in Londen brons won met de dressuurploeg. In Tokio doet hij met GLOCK's Total US een gooi naar de medailles. Zijn tweede toppaard GLOCK's Toto jr. gaat als reservepaard in quarantaine. De dressuurploeg bestaat verder uit Hans Peter Minderhoud met GLOCK's Dream Boy en Marlies van Baalen met Go Legend.

Bij de springruiters bestaat het team uit Maikel van der Vleuten met Beauville Z, Marc Houtzager met Sterrehof's Dante en Harrie Smolders met Dolinn. Bondscoach Rob Ehrens heeft Willem Greve met Zypria S aangewezen als reserve.

In de eventing verschijnen voor Nederland twee individueel startende combinaties aan de start. Bondscoach Andrew Heffernan heeft Merel Blom met The Quizmaster en Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur aangewezen.