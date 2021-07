Dressuuramazone Dinja van Liere kan definitief niet met haar toppaard Hermès naar de Olympische Spelen van Tokio. De laatste mogelijkheid, een stap naar het internationale arbitragehof voor de sport (CAS), heeft geen succes opgeleverd.

De Nederlandse hippische federatie KNHS meldt maandag dat een bij het CAS aangevraagde voorlopige voorziening niet is toegewezen. Dat betekent dat Hermès niet in actie mag komen in Tokio.

De KNHS merkte twee weken geleden, toen Hermès officieel werd aangemeld voor de Spelen, dat het paard bij de internationale federatie FEI de Duitse nationaliteit heeft. Volgens de Nederlandse bond komt dat doordat een stagiair van de FEI per abuis een Duits woonadres heeft ingevoerd bij de Nederlandse eigenaar Joop van Uytert.

Volgens het reglement van de FEI moest een paard op uiterlijk 15 januari van dit jaar dezelfde nationaliteit hebben als de ruiter. Van Liere en de KNHS hoopten op clementie door de bijzondere omstandigheden, maar een bezwaar bij de FEI leverde niets op.

Van Liere zei zaterdag dat het "niet te bevatten is" dat ze niet met Hermès naar de Spelen mag. "Met het uitvallen van Hermès verliest de Nederlandse dressuurequipe een belangrijke combinatie", meldt de KNHS maandag.

Dressuurbondscoach Alex van Silfhout zal later op maandag zijn selectie voor Tokio bekendmaken.