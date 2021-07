Rinus van Kalmthout is zondag bij zijn rentree in de IndyCar Series in de middenmoot geëindigd. De Hoofddorper kwam als zestiende over de finish op de Mid-Ohio Sports Car Course in het Amerikaanse Lexington.

Van Kalmthout startte de race als elfde en werkte zich in de beginfase op naar de zevende plaats. Na zijn eerste pitstop viel hij terug naar de tiende plek en na zijn tweede pitstop naar de zeventiende plek.

De twintigjarige coureur van Ed Carpenter Racing boekte nog één positie winst, maar wist in de slotfase van de race niemand meer te passeren.

Van Kalmthout miste de vorige race op Road America door een operatie aan zijn linkersleutelbeen. Die had hij medio vorige maand gebroken bij een ongeluk tijdens een fietstraining.

Rinus van Kalmthout staat nu achtste in het kampioenschap. Rinus van Kalmthout staat nu achtste in het kampioenschap. Foto: Rinus VEEKAY PR/Ed Carpenter Racing

Newgarden boekt eerste zege van seizoen

De race in Ohio werd gewonnen door Josef Newgarden. De Amerikaan bleef Marcus Ericsson een kleine seconde voor en boekte zijn eerste zege van het seizoen. Álex Palou kwam op gepaste afstand als derde over de finish.

In het kampioenschap zakt Van Kalmthout met 257 punten naar de achtste plaats. Palou blijft met 384 punten aan de leiding en wordt gevolgd door Patricio O'Ward (345) en Scott Dixon (328), de kampioen van vorig seizoen.

Het IndyCar-seizoen gaat op 8 augustus met een race in Nashville.