Jeffrey Herlings heeft zondag zijn eerste overwinning van dit seizoen in de MXGP geboekt. De Nederlander bleef bij de Grand Prix van Italië in Maggiora zijn landgenoot Glenn Coldenhoff voor.

De 26-jarige Herlings kwam in de eerste manche niet verder dan de zesde plaats, maar revancheerde zich in de tweede omloop. Daarin ging hij met de zege aan de haal en hield hij Coldenhoff, die in de eerste race vierde werd, achter zich.

Herlings verzamelde net als Coldenhoff en de Italiaan Antonio Cairoli veertig punten, maar eindigde op basis van zijn overwinning in de tweede manche als eerste. Regerend wereldkampioen Tim Gajser werd slechts zevende.

Voor Herlings is het zijn derde podiumplaats van dit seizoen. Bij de eerste twee Grands Prix van dit seizoen in Rusland en Groot-Brittannië werd hij respectievelijk tweede en derde.

In het kampioenschap staat de Brabander tweede en liep hij dankzij zijn zege flink in op Gajser. Het verschil tussen de twee coureurs is nu zes punten. Coldenhoff bezet de zevende plek.

Het MXGP-seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Nederland in Oss.