Femke Bol heeft zondag bij de Diamond League-wedstrijden in Stockholm een van de snelste tijden ooit gelopen op de 400 meter horden. De 21-jarige atlete won in 52,37 seconden en haalde bijna een seconde van haar Nederlands record af.

Bol liep in Zweden de zesde tijd ooit op de 400 horden. Alleen de Amerikaanse vrouwen Sydney McLaughlin (51,90 en 52,23) en Dalilah Muhammad (52,16 en 52,20) en de Russische Yuliya Pechonkina (52,34) liepen ooit harder.

Toptalent Bol zette het Nederlands record afgelopen donderdag bij de Diamond League in Oslo nog op 53,33, nadat ze een maand eerder de Diamond League in Florence ook al had gewonnen in een nieuwe toptijd (53,44).

De Amersfoortse verbeterde dit seizoen ook al twee keer het Nederlands record op de 400 meter.

Bol was zondag in Stockholm op de 400 horden twee honderdsten sneller dan de Amerikaanse Shamier Little, die in een persoonlijk record van 52,39 als tweede eindigde. De Oekraïense Anna Ryzhykova snelde in een nationaal record (52,96) naar de derde plaats.

Bol stelt zich steeds nadrukkelijker kandidaat voor een medaille op de 400 horden bij de Olympische Spelen. Het evenement in Tokio begint op 23 juli.

Van Hunenstijn derde op 100 meter

Marije van Hunenstijn eindigde in Stockholm als derde op 100 meter, in een tijd van 11,32. Naomi Sedney werd vierde in 11,44. Van Hunenstijn zal in Tokio individueel uitkomen op de sprintafstand, Sedney gaat alleen voor de 4x100 meter estafette naar Japan.

Liemarvin Bonevacia, ook geplaatst voor de Spelen, pakte in zijn beste seizoenstijd (44,80) brons op de 400 meter. De zege ging met 44,63 naar Kirani James, de olympisch kampioen van 2012.