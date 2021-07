Milan Vader is zondag buiten de top geëindigd in de olympische crosscountry bij de wereldbekerwedstrijd in Les Gets. Bij de vrouwen noteerde Anne Tauber haar beste resultaat van het jaar neergezet in de wereldbeker.

De 25-jarige Vader kwam na zeven rondes op het modderachtige parcours in het Franse skioord als elfde binnen. In het Oostenrijkse Leogang noteerde hij vorige maand nog zijn beste resultaat in de wereldbeker door als derde te eindigen. David Nordemann werd laatste.

De zege in de wereldbekerwedstrijd in Les Gets ging naar klassementsleider Mathias Flückiger. Het was voor de Zwitser alweer zijn derde zege op rij in de wereldbeker. Hij wordt beschouwd als een van de grootste concurrenten van Mathieu van der Poel voor de olympische titel in Tokio.

Bij de vrouwen was Tauber de beste Nederlandse met een zesde plaats. Het was haar beste resultaat tot dusver De 26-jarige Tauber had tot dit weekend een tiende plek in Nove Mesto als hoogste eindnotering staan dit jaar.

Anne Terpstra stelde teleur in Les Gets. De Zeeuwse, die vorig jaar nog zilver veroverde op het EK, haalde de finish niet. Ceylin del Carmen Alvarado kwam als 26e binnen. De wereldbekerzege ging opnieuw naar Loana Lecomte. De Française boekte haar derde overwinning op rij en voert nog altijd het wereldbekerklassement aan.

Vader, Van der Poel, Terpstra en Tauber komen later deze maand in actie op de crosscountry op de Olympische Spelen in Tokio. De cross staat bij de mannen op 26 juli op het programma, terwijl de vrouwen een dag later in actie komen.