Milwaukee Bucks heeft in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) voor het eerst sinds 1974 de NBA Finals bereikt. In de eindstrijd van de Eastern Conference werd afgerekend met Atlanta Hawks.

Het zesde duel van de best-of-sevenserie werd zaterdag in Atlanta met 118-107 gewonnen door Milwaukee Bucks, waardoor de ploeg van coach Mike Budenholzer met een 4-2-overwinning doorgaat naar de finale van de NBA.

Khris Middleton was zaterdag met 32 punten de topscorer aan de zijde van de Bucks. Jrue Holiday noteerde 27 punten, 9 rebounds en evenzoveel assists. Brook Lopez, de ster van de vorige wedstrijd, was goed voor dertien punten.

In het zesde duel met Atlanta Hawks moesten de Bucks het opnieuw zonder de geblesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo stellen. De 26-jarige Griek kampt met een knieblessure, maar lijkt fit genoeg om in de NBA-finale in actie te komen.

De Bucks veroverden voor de derde keer in de historie de conferencetitel. De formatie uit Wisconsin won de NBA-finale in 1971 onder leiding van basketballegende Kareem Abdul-Jabbar, maar ging drie jaar later in de eindstrijd onderuit tegen Boston Celtics.

Dit keer neemt Milwaukee Bucks het in de finale van de NBA op tegen Phoenix Suns, dat in de eindstrijd van de Western Conference met 4-2 te sterk was voor Los Angeles Clippers. Het eerste finaleduel wordt dinsdag gespeeld.