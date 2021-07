Nadine Visser heeft zaterdag een prima rentree gemaakt na anderhalve maand blessureleed. De 26-jarige Nederlandse eindigde bij het Belgische atletiekgala Nacht van Heusden als tweede op de 100 meter horden.

Visser sprintte in de regen in Heusden naar een tijd van 13,05 seconden. De Amerikaanse Payton Chadwick won in 12,93.

Visser, met 12,62 Nederlands recordhoudster op de 100 horden, liep half mei bij de Harry Schulting Games in Vught een hamstringblessure op. Het was even de vraag of ze op tijd fit zou zijn voor de Olympische Spelen van Tokio. De kwalificaties voor de 100 meter horden zijn namelijk al over een kleine maand (31 juli).

Bart Bennema, de coach van Visser, zei vorige week bij de NK atletiek dat het herstel van zijn pupil goed verlopen is en dat ze nog drie à vier wedstrijdjes hoopt te lopen voor de Spelen.

Twee jaar geleden eindigde Visser bij de WK outdoor als zesde in de finale van de 100 meter horden. Ze geldt in Tokio als een outsider voor een medaille.

Martina wint 100 meter op verjaardag

Churandy Martina vierde zijn 37e verjaardag met een zege op de 100 meter in Heusden. De sprinter klokte 10,37 en bleef Solomon Bockarie voor, die tweede werd in 10,44.

De twee sprinters zijn geselecteerd voor de estafetteploeg op de 4x100 meter bij de Olympische Spelen in Tokio. Voor Martina worden het zijn vijfde Spelen. Hij draagt de Nederlandse vlag bij de openingsceremonie.

Menno Vloon was met 5,75 meter de beste bij het polsstokhoogspringen. Rutger Koppelaar werd tweede met 5,65. Beide Nederlanders springen de olympische wedstrijd in Tokio.