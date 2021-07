Thom de Boer heeft zaterdag bij zwemwedstrijden in Amsterdam zijn eigen Nederlands record op de 50 meter vrije slag verbeterd. De 29-jarige Noord-Hollander kwam drie weken voor zijn olympische debuut tot een tijd van 21,58 seconden.

De Boer was in de finale van de 50 vrij bij de Amsterdam Swim Meet in het Sloterparkbad drie honderdsten sneller dan zijn tijd van eind mei in Monaco (21,62).

Jesse Puts, die zich op deze afstand ook geplaatst heeft voor de Olympische Spelen van Tokio, eindigde in 22,08 als tweede.

De Boer, die naast het zwemmen een fulltimebaan heeft als financieel analist, heeft zich de afgelopen maanden sterk verbeterd. Hij begon dit jaar met een Nederlands en persoonlijk record van 21,74 op de 50 vrij.

De Boer eindigde een kleine twee maanden geleden bij de EK langebaan in Boedapest als vierde op het sprintnummer, in een tijd van 21,80.

De openingsceremonie van de Spelen is op 23 juli. Het zwemmen in het bad vindt in de eerste week plaats.