Dressuurruiter Dinja van Liere mag niet met haar paard Hermes naar de Olympische Spelen afreizen. Het paard heeft bij de internationale paardensportfederatie FEI de Duitse nationaliteit en daardoor mag de dertigjarige Brabantse niet op Hermes rijden.

Volgens het reglement van de FEI moest een paard op uiterlijk 15 januari van dit jaar dezelfde nationaliteit hebben als de ruiter. Hermes, die in het bezit is van de Nederlandse eigenaar Joop van Uytert, stond op die dag niet op de Nederlandse longlist.

De problemen kwamen aan het licht toen de ruiters en paarden op 21 juni officieel bij de FEI werden aangemeld voor deelname aan de Spelen. De FEI meldde Van Liere toen dat Hermes niet kon worden ingeschreven omdat het paard sinds 2018 de Duitse nationaliteit heeft in de database.

Uit onderzoek van de Nederlandse paardenbond KNHS is gebleken dat per abuis een Duits woonadres bij Van Uytert is ingevoerd door de FEI. Deze fout is volgens de KNHS gemaakt door een stagiair van de FEI, van wie de identiteit bekend is.

De KNHS diende daarop een bezwaar in bij de FEI, maar die werd afgewezen. De Nederlandse bond was daarna van plan om naar het sporttribunaal CAS te stappen. De FEI wilde daaraan geen medewerking verlenen, waardoor er ook geen zaak bij het CAS ingediend kon worden.

Dinja van Liere veroverde vorige maand nog brons bij het NK dressuur in Ermelo. Foto: ANP

'Verbijsterd dat dit kan gebeuren'

Van Uytert snapt niets van de houding van de FEI. "Het is niet te bevatten dat het selectietraject voor de Olympische Spelen op deze manier eindigt voor Dinja en Hermes", zegt hij in een persbericht. "Ik vind het onbegrijpelijk dat de FEI deze door hen gemaakte administratieve fout niet recht wil zetten."

Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS, is des duivels. "We zijn echt verbijsterd dat dit kan gebeuren. Het is voor iedereen volkomen duidelijk dat hier een uiterst ongelukkige vergissing is gemaakt, maar het wordt niet tijdig opgelost."

"Dat is voor het Nederlandse dressuurteam in de aanloop naar de definitieve teamselectie een enorme tegenvaller, maar vooral voor Van Liere en de eigenaar is het natuurlijk een vreselijke deceptie. We onderzoeken op dit moment alle verdere juridische mogelijkheden en stappen om dit recht te zetten."