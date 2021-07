De Namibische atlete Christine Mboma mag niet meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. Ze heeft een van nature zo hoog testosterongehalte dat ze volgens de richtlijnen van de mondiale atletiekbond World Athletics niet op de 400 meter bij de vrouwen mag starten.

De achttienjarige Mboma liep afgelopen woensdag in het Poolse Bydgoszcz de 400 meter in 48,54 seconden en is daarmee veruit de snelste van dit jaar op deze afstand. Ze werd samen met haar even oude landgenote Beatrice Masilingi getest tijdens een trainingskamp in Italië.

"De resultaten gaven aan dat beide atletes een natuurlijk hoog testosteronniveau hebben", verklaarde het Namibisch olympisch comité vrijdag. "Het is van belang om te begrijpen dat beide atletes niet op de hoogte waren van deze aandoening en hun families of hun coach evenmin."

World Athletics vindt dat vrouwen met een van nature te hoge testosteronspiegel oneerlijk voordeel hebben op afstanden van 400 meter tot en met de Engelse mijl en verbiedt ze mee te doen in wedstrijden, mits ze een medicijn slikken dat het gehalte van het spierversterkende hormoon omlaag brengt.

De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya, tweevoudig olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter, weigert dat medicijn te nemen en ontbreekt om die reden op de Spelen in Tokio.

Semenya verloor tot nu toe alle rechtszaken die ze aanspande tegen de in haar ogen "mensonterende" maatregel en heeft nu haar hoop gevestigd op het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.