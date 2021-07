De Nederlandse handbalsters hebben vrijdag in de aanloop naar de Olympische Spelen een oefenwedstrijd van het sterke Rusland met 30-29 gewonnen. Bij Oranje maakte Nycke Groot haar rentree.

Bij rust stond Oranje nog met 21-17 achter in de Maaspoort van Den Bosch. In de slotfase vocht de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade zich alsnog voorbij de Russinnen.

Het duel was een confrontatie tussen regerend wereldkampioen Nederland en regerend olympisch kampioen Rusland. Nederland speelde met het team dat ook op de Spelen in Tokio in actie komt.

De 33-jarige Groot maakte zodoende haar rentree namens Nederland. De teruggekeerde spelverdeelster speelde haar eerste interland in het shirt van Oranje sinds het EK van 2018.

De wedstrijd tegen Rusland was onderdeel van een drielandentoernooi, waarin Zweden zondag om 18.15 uur de andere tegenstander is. De Nederlandse ploeg vertrekt op 12 juli naar Japan voor een trainingsstage in Chiba.

Op de Olympische Spelen zit Nederland in een poule met Japan, Zuid-Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro. De beste vier landen plaatsen zich voor de kwartfinales. De andere groep telt eveneens zes landen.