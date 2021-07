Nederland doet met een omvangrijke atletiekploeg mee aan de Olympische Spelen in Tokio. De equipe telt 45 atleten (25 vrouwen en 20 mannen) en is daarmee de grootste sinds de Spelen van 1928 in Amsterdam.

Twintig atleten hebben zich voor een individueel nummer geplaatst door aan de olympische limiet te voldoen. Sifan Hassan is de enige die op drie onderdelen uitkomt: de 1.500, 5.000 en 10.000 meter.

Elf atleten dwongen kwalificatie voor de Spelen af dankzij hun positie op de wereldranglijst. Zij wisten weliswaar niet aan de olympische limiet te voldoen, maar scoorden met hun prestaties zo veel punten dat ze hoog genoeg zijn geëindigd op de mondiale ranking.

De equipe is aangevuld met een flinke groep atleten die in Tokio alleen op de estafette uitkomen. Nederland mag het maximale aantal van vijf ploegen afvaardigen en doet mee aan de 4x100 meter mannen en vrouwen, 4x400 meter mannen en vrouwen en 4x400 gemengd.

Een van de atleten in de estafetteploegen is Churandy Martina, die in actie komt op de 4x100 meter. Donderdag werd bekend dat de 36-jarige atleet samen met skateboardster Keet Oldenbeuving de Nederlandse vlag draagt bij de openingsceremonie in Tokio.

Het atletiektoernooi op de Spelen begint op vrijdag 30 juli en eindigt zondag 8 augustus.

Vrouwen op individuele nummers: Femke Bol (400 meter horden), Nadine Broersen (zevenkamp), Lisanne de Witte (400 meter), Andrea Deelstra (marathon), Sifan Hassan (1.500 meter, 5.000 meter en 10.000 meter), Jill Holterman (marathon), Lieke Klaver (400 meter), Susan Krumins (10.000 meter), Emma Oosterwegel (zevenkamp), Jamile Samuel (100 en 200 meter), Jessica Schilder (kogelstoten), Dafne Schippers (100 en 200 meter), Zoë Sedney (100 meter horden), Irene van der Reijken (steeplechase), Diane van Es (5.000 meter), Marije van Hunenstijn (100 meter), Jorinde van Klinken (discuswerpen), Anouk Vetter (zevenkamp) en Nadine Visser (100 meter horden).

Vrouwen in estafetteploegen: Jamile Samuel, Dafne Schippers, Naomi Sedney, Marije van Hunenstijn, Leonie van Vliet (allen 4x100 meter), Femke Bol, Andrea Bouma, Lieke Klaver, Laura de Witte, Lisanne de Witte, Hanneke Oosterwegel, Anne van de Wiel (allen 4x400 meter en 4x400 meter gemengd)

Mannen op individuele nummers: Liemarvin Bonevacia (400 meter), Pieter Braun (tienkamp), Taymir Burnet (200 meter), Khalid Choukoud (marathon), Jochem Dobber (400 meter), Rutger Koppelaar (polsstokhoogspringen), Abdi Nageeye (marathon), Nick Smidt (400 meter horden), Bart van Nunen (marathon), Tony van Diepen (800 meter), Menno Vloon (polsstokhoogspringen) en Michel Butter (marathon, reserve).

Mannen in estafetteploegen: Solomon Bockarie, Taymir Burnet, Christopher Garia, Churandy Martina, Hensley Paulina, Joris van Gool (allen 4x100 meter), Terrence Agard, Ramsey Angela, Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber , Tony van Diepen en Nout Wardenburg (4x400 meter en 4x400 meter gemengd).