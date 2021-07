Het internationaal olympisch comité (IOC) geeft sporters ruimte voor het uiten van politieke of sociale opvattingen tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Ze mogen dat doen voorafgaande aan wedstrijden en ook in interviews of op sociale media.

Het IOC heeft daarmee de onwrikbare regel 50 uit het olympisch handvest toch iets versoepeld. Die regel verbiedt "elke vorm van politieke, religieuze of raciale propaganda" tijdens de Spelen.

De herziening van de richtlijnen is tot stand gekomen na overleg met zo'n 3.500 atleten. Politieke of sociale opvattingen tijdens de wedstrijden en bij de huldigingen op het podium of in het atletendorp blijven wel verboden.

In de praktijk betekent de versoepeling dat sporters zich voor het eerst op de Spelen mogen uiten na bijvoorbeeld het verlaten van de callroom of tijdens hun introductie. Het knielen of het heffen van de arm met gebalde vuist als uitingen tegen discriminatie is dan toegestaan.

"Bij het uiten van hun mening wordt van de atleten verwacht dat ze de geldende wetten, de olympische waarden en hun medesporters respecteren", meldt het IOC vrijdag in een toelichting.

IOC maakte onderwerp toch bespreekbaar

Het IOC zette het onderwerp op de agenda onder druk van wereldwijde protesten en demonstraties tegen rassenongelijkheid, die vooral aanwakkerden na de gewelddadige dood van George Floyd in de Verenigde Staten.

Uit de raadpleging van de 3.500 atleten kwam naar voren dat een meerderheid meer ruimte voor het uiten van persoonlijke overtuigingen bepleitte tijdens de Spelen, maar uitdrukkelijk niet tijdens de wedstrijden en de huldigingsceremonies. "Dat blijft verboden en was de wens van een grote meerderheid van de atleten", zei voorzitter Kirsty Coventry van de Atletencommissie.

Sporters die zich tijdens de Spelen niet houden aan de nieuwe richtlijnen en de regels overtreden, kunnen op sancties rekenen. Diskwalificatie en het ontnemen van medailles behoren tot de mogelijke straffen.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is op 23 juli. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met 8 augustus.