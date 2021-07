Nadine Visser krijgt op de 100 meter horden bij de Olympische Spelen in Tokio niet te maken met Brianna McNeal. De Amerikaanse titelverdedigster blijft voor vijf jaar geschorst wegens dopinggebruik, zo heeft het internationale sporttribunaal CAS vrijdag bepaald.

De 29-jarige McNeal kreeg de schorsing opgelegd voor het knoeien met een dopingtest. Dat vergrijp wordt door het mondiale antidopingbureau WADA hoog opgenomen. Ze was in 2017 al eens voor een jaar geschorst vanwege het missen van enkele dopingcontroles.

Haar schorsing is met terugwerkende kracht ingegaan op 15 augustus 2020 en loopt door tot 15 augustus 2025. Het betekent dat McNeal, die in 2013 wereldkampioene werd en een beste tijd heeft staan van 12,26 seconden, ook de Spelen van 2024 in Parijs mist.

Visser, met een tijd van 16,62 houdster van het Nederlands record, bereidt zich voor op haar eerste deelname aan de Olympische Spelen. Ze kampte recent met een blessure aan haar hamstring, maar is daar inmiddels van hersteld.

In Tokio is de 26-jarige Visser medaillekandidaat. De Spelen beginnen op 23 juli en duren tot en met 8 augustus.