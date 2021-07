Een speciale badmuts voor zwemmers met een afrokapsel is verboden op de Olympische Spelen. De internationale zwembond Fina heeft een aanvraag daarvoor van de Britse Alice Dearing afgewezen.

De 24-jarige Dearing kwalificeerde zich vorige week als eerste zwarte zwemster uit Groot-Brittannië voor de Olympische Spelen en wilde in Tokio met de badmuts van het bedrijf Soul Cap de race in het open water zwemmen.

De Fina wees het voorstel van Dearing echter af. Volgens de zwembond zou de muts niet "op de natuurlijke vorm van het hoofd passen".

"Voor zover wij weten hebben atleten die meedoen aan internationale wedstrijden nog nooit om een muts van een dergelijke maat en vorm gevraagd of ervan gebruikgemaakt", laat de zwembond weten aan The Guardian.

Het besluit van de internationale zwembond kan op veel kritiek rekenen in Groot-Brittannië. "We zijn van mening dat het een gebrek aan diversiteit in (de sport) bevestigt", aldus Danielle Obe namens de Britse Black Swimming Association. "Dit moet beter in het waterzwemmen."

"We hebben de ruimte nodig die producten zoals de Soul Caps mogelijk maakt", vervolgt Obe. "Inclusiviteit is beseffen dat geen enkele hoofdvorm 'normaal' is. Badmutsen voor mensen met een afrokapsel zijn bovendien moeilijk te vinden."