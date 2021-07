Demi Schuurs heeft de hoge verwachtingen op Wimbledon niet waargemaakt. De Nederlandse verloor met de Amerikaanse Nicole Melichar al in de eerste ronde van het dubbelspel van de Roemeense speelsters Andreea Mitu en Monica Niculescu (6-2 en 6-3).

Het is voor het eerst sinds 2016 dat Schuurs de tweede ronde op Wimbledon niet haalt. Tijdens de vorige editie, twee jaar geleden, kwam de Limburgse tot de kwartfinales. Begin dit jaar haalde ze nog de laatste vier op de Australian Open.

De 27-jarige Schuurs was met Melichar als vierde geplaatst op Wimbledon. In de aanloop naar het derde Grand Slam-toernooi van het jaar haalde het tweetal op de grastoernooien van Berlijn en Eastbourne de eindstrijd. Schuurs is de nummer tien van de wereld in het dubbelspel.

Later deze maand komt Schuurs in actie op de Olympische Spelen in Tokio. Ze vormt in de Japanse hoofdstad een duo met Kiki Bertens, die onlangs haar afscheid aankondigde. De Spelen beginnen op 23 juli en de sluitingsceremonie is op 8 augustus.

Ook Arens en Middelkoop uitgeschakeld

Bij de mannen werden Sander Arends en Matwé Middelkoop in de tweede ronde van het dubbelspel uitgeschakeld. Het Nederlandse koppel verloor in twee sets van het als achtste geplaatste Pools-Braziliaanse duo Lukasz Kubot/Marcelo Melo: 2-6 en 4-6.

Eerder op de dag wist de Nederlandse debutant David Pel niet voor een stunt te zorgen. Met Lu Yen-hsun uit Taiwan moest hij zijn meerdere erkennen in de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah (6-2 en 6-4), die als derde geplaatst zijn. Cabal en Farah wonnen Wimbledon in 2019.