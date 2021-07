Iga Swiatek heeft vrijdag binnen een uur de vierde ronde bereikt op Wimbledon. De Roland Garros-winnares van vorig jaar rekende in 55 minuten af met de Roemeense Irina Camelia Begu, terwijl Karolína Plísková te sterk was voor Tereza Martincová.

De als zevende geplaatste Swiatek gunde Begu maar één game: 6-1 en 6-0. De dertigjarige Begu, in 2016 nog de nummer 22 van de wereld, sloeg liefst zeven dubbele fouten en maakte 25 onnodige fouten. Begu staat momenteel 79e op de wereldranglijst.

De twintigjarige Swiatek speelt in de vierde ronde tegen de winnaar van de partij tussen de als 21e geplaatste Tunesische Ons Jabeur en de als elfde geplaatste Garbiñe Muguruza. De 27-jarige Spaanse won Wimbledon in 2017, maar kwam de afgelopen jaren niet voorbij de tweede ronde.

Plísková was met 6-3 en 6-3 te sterk voor haar Tsjechische landgenote Martincová. In de vierde ronde treft Plísková de Russische Ludmilla Samsonova of de Amerikaanse Sloane Stephens.

Met het bereiken van de laatste zestien evenaart de 29-jarige Plísková haar beste prestatie ooit op Wimbledon. De voormalige nummer één van de wereld kan beter uit de voeten op gravel en hardcourt.