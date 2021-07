Garbiñe Muguruza is vrijdag in de derde ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De oud-winnares liet zich verrassen door Ons Jabeur uit Tunesië. Iga Swiatek, Karolína Plísková en Aryna Sabalenka bereikten wel de achtste finales op het Londense gras.

De 27-jarige Muguruza verloor in drie sets van Jabeur, de mondiale nummer 24: 7-5, 3-6 en 2-6. De nummer twaalf van de wereld moest zich na zo'n 2,5 uur gewonnen geven.

Muguruza schreef Wimbledon in 2017 op haar naam en haalde in 2015 de finale. Bij de vorige editie in 2019 strandde de Spaanse al in de eerste ronde.

Jabeur, die in de aanloop naar Wimbledon het grastoernooi in Birmingham won, speelt in de vierde ronde tegen Swiatek. De Poolse, die vorig jaar Roland Garros won, rekende eerder op de dag in 55 minuten af met de Roemeense Irina-Camelia Begu: 6-1 en 6-0.

De dertigjarige Begu, in 2016 nog de nummer 22 van de wereld, sloeg liefst 7 dubbele fouten en maakte 25 onnodige fouten. Begu staat momenteel 79e op de wereldranglijst.

Vreugde bij Karolína Plísková na haar zege op Tereza Martincová. Vreugde bij Karolína Plísková na haar zege op Tereza Martincová. Foto: Getty Images

Plísková evenaart beste prestatie op Wimbledon

Plísková was met 6-3 en 6-3 te sterk voor haar Tsjechische landgenote Tereza Martincová. In de vierde ronde treft Plísková de Russische Liudmila Samsonova, die de Amerikaanse Sloane Stephens uitschakelde: 6-2, 2-6 en 6-4.

Met het bereiken van de laatste zestien evenaart de 29-jarige Plísková haar beste prestatie ooit op Wimbledon. De voormalige nummer één van de wereld kan beter uit de voeten op gravel en hardcourt.

De als tweede geplaatste Sabalenka versloeg María Camila Osorio Serrano met 6-0 en 6-3. De 23-jarige Sabalenka is de nummer vier van de wereld, maar kwam op een Grand Slam-toernooi nooit verder dan de vierde ronde. Op Wimbledon was een plek in de tweede ronde in 2017 haar beste resultaat.

In de jacht op haar eerstet kwartfinale ooit op een Grand Slam neemt Sabalenka het op tegen de als achttiende geplaatste Jelena Rybakina. De Kazakse versloeg in de derde ronde de Amerikaanse Shelby Rogers met 6-1 en 6-4.