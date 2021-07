Femke Bol heeft donderdag bij de Diamond League in Oslo opnieuw haar eigen Nederlands record op de 400 meter horden verbeterd. De 21-jarige Amersfoortse won de wedstrijd in een tijd van 53,33 seconden.

Bol bleef de concurrentie ruim voor in de Noorse hoofdstad. De Oekraïense Anna Ryzhykova bleef met 54,15 nog het dichtst in de buurt van de Nederlandse. Haar landgenote Viktoriya Tkachuk eindigde in 54,62 als derde.

Afgelopen maand scherpte Bol bij de Diamond League in Florence ook al haar nationale record op de 400 meter horden aan. Ze liep toen 53,44 en dook ruim onder haar eerdere toptijd van vorig jaar (53,79).

"Ik ben heel blij dat ik opnieuw het Nederlands record heb gebroken, maar ik denk dat ik nog wel wat sneller kan", liet ze weten. "Het zou fijn zijn als ik iemand voor me heb lopen op wie ik jacht moet maken. Dan kan ik dichter bij een eindtijd in de 52 seconden komen."

'Ik wil de olympische finale halen'

Bol verkeert in topvorm op weg naar de Olympische Spelen in Tokio, die op 23 juli van start gaan. In Japan komt ze in actie op de 400 meter horden en met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter.

"Ik wil de olympische finale halen, dat is mijn ambitie", vertelde ze. "Het zijn mijn eerste Spelen. Ik wil het ook op de 4x400 meter goed doen in Japan. Verder hoop ik dat ik na de Olympische Spelen mijn goede seizoen kan voortzetten in de Diamond League."

Op de 400 meter verschijnt Bol dus niet aan de start in Tokio. Op dat nummer verbeterde ze vorige maand bij de EK voor landenteams eveneens haar Nederlands record (50,37).

Ook Jamile Samuel kwam in actie in Oslo. De Nederlandse eindigde in 11,50 als zesde op de 100 meter. De Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou zegevierde in 10,91, haar beste tijd tot dusver dit seizoen.