Atleet Churandy Martina en skateboardster Keet Oldenbeuving zijn over drie weken de vlaggendragers van het Nederlands team bij de openingsceremonie voor de Olympische Spelen van Tokio. Dat maakte chef de mission Pieter van den Hoogenband donderdag bekend tijdens de teamoverdracht.

De zestienjarige Oldenbeuving is de jongste olympiër in de Nederlandse ploeg, terwijl Martina (36) bij de meest ervaren sporters hoort. De sprinter gaat op voor zijn vijfde Olympische Spelen.

Van den Hoogenband kon twee personen aanwijzen om Nederland het Olympisch Stadion binnen te leiden, omdat het internationaal olympisch comité (IOC) gendergelijkheid stimuleert. Elk land mag de vlag daarom voor het eerst in de geschiedenis door een man en een vrouw naar binnen laten dragen.

"Churandy en Keet schuif ik heel graag naar voren als de boegbeelden van onze ploeg", aldus Van den Hoogenband. "Zij zijn straks het gezicht van TeamNL dat de rest van de wereld toont waar wij voor staan. Een routinier en een rookie samen als inspiratie voor ons team en Nederland."

Martina noemt het een grote eer dat hij de vlag mag dragen. "Ik kon geen nee zeggen, zeker niet bij mijn laatste Spelen. Mooier dan dit wordt het niet."

Oldenbeuving werd verrast door een telefoontje van Van den Hoogenband toen ze in de tuin op het punt stond om te barbecueën. "Ik wist nauwelijks wat me overkwam. Maar ik had wel door dat het heel bijzonder is. Dat zag ik opnieuw toen ik het aan mijn ouders vertelde. Dit is echt heel speciaal."

Vlaggendragers Keet Oldenbeuving (links) en Churandy Martina. Vlaggendragers Keet Oldenbeuving (links) en Churandy Martina. Foto: ANP

Nederland met grootste olympische ploeg ooit in Tokio

Het is nog niet bekend hoeveel Nederlandse sporters bij de openingsceremonie achter Martina en Oldenbeuving zullen lopen, maar het is al wel duidelijk het de grootste olympische ploeg ooit wordt. Tot nu toe bestaat het team uit 292 sporters inclusief reserves. De grootste olympische ploeg tot nu was met 240 atleten bij de Spelen van Peking in 2008.

Vijf jaar geleden was springruiter Jeroen Dubbeldam - olympisch kampioen in 2000 - de Nederlandse vlaggendrager bij de openingsceremonie. Turnster Sanne Wevers, die in Rio de Janeiro goud won op balk, droeg de vlag bij de sluitingsceremonie.

De Spelen van Tokio, die vanwege de coronapandemie met een jaar zijn uitgesteld, beginnen op vrijdag 23 juli en duren tot en met zondag 8 augustus.

Voor een deel van de Nederlandse ploeg beginnen de Spelen al voor de openingsceremonie. Zo spelen de voetbalsters op woensdag 21 juli hun eerste groepswedstrijd. Voorafgaand aan de ceremonie in het Olympisch Stadion komen ook de handboogschutters en enkele roeiers al in actie.