De basketballers van Phoenix Suns hebben woensdagavond (lokale tijd) voor het eerst sinds 1993 de grote finale bereikt van de NBA. Onder aanvoering van de 36-jarige Chris Paul wonnen de Suns het zesde duel met Los Angeles Clippers in de finale van de Western Conference met 130-103.

De ploeg uit Phoenix besliste zo de best-of-sevenserie (4-2). Phoenix Suns had het maandag voor eigen publiek al kunnen afmaken, maar de ploeg verloor het vijfde duel met 116-102.

In het STAPLES Center in Los Angeles wist de ploeg van coach Monty Williams de serie wel te beslissen. Paul, die 41 punten maakte, krijgt zo eindelijk de kans om zijn carrière te bekronen met een titel. De Amerikaan behoort al ruim vijftien jaar tot de sterren van de NBA, maar hij stond nog nooit in de finale.

Phoenix Suns haalde twee keer eerder de NBA-finale, maar moest het toen afleggen tegen Boston Celtics (1976) en Chicago Bulls (1993). De ploeg uit Arizona gaat het nu opnemen tegen Atlanta Hawks of Milwaukee Bucks. De tussenstand in de eindstrijd van de Eastern Conference is 2-2.

Paul maakte 31 van zijn 41 punten in het tweede deel van de wedstrijd. Zeven van zijn acht pogingen om een driepunter te maken waren raak.

Phoenix Suns eindigde in de reguliere competitie als tweede in het westen en bereikte zo voor het eerst sinds 2010 weer eens de play-offs. In de eerste ronde schakelden Paul en zijn teamgenoten titelverdediger Los Angeles Lakers uit (4-2). Ze waren daarna ook veel te sterk voor Denver Nuggets (4-0). De Clippers hadden in de vorige ronde het favoriete Utah Jazz verrast (4-2).