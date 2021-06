Rinus van Kalmthout kan komend weekend zijn rentree maken in de IndyCar Series. De twintigjarige coureur is hersteld van de sleutelbeenbreuk die hij eerder deze maand opliep bij een fietsongeluk.

Van Kalmthout voerde de afgelopen week de training weer geleidelijk op. Woensdagochtend werd hij onderzocht door de IndyCar-dokters en die concludeerden dat het verantwoord is om aan de volgende race deel te nemen.

Zondag staat met de Honda Indy 200 in Mid-Ohio de tiende race van het seizoen in de Indy-Car Series op het programma. 'Veekay' miste door zijn kwetsuur de race van 20 juni op Road America in Wisconsin.

Van Kalmthout liep de blessure op toen hij tijdens een trainingsrit onderuitging met zijn fiets. Dat gebeurde vlak na een raceweekend in Detroit, waar hij zijn derde IndyCar-podium scoorde.

"Gelukkig mag ik weer racen", laat Van Kalmthout woensdag vanuit de Verenigde Staten weten. "Het was heel vervelend om de wedstrijd op Road America te missen, maar dankzij de hulp van het medische team is mijn herstel spoedig verlopen."

Van Kalmthout is bezig aan een sterk seizoen in de Amerikaanse raceklasse. Hij won de Grand Prix van Indianapolis en bezet de zesde plaats in het kampioenschap.