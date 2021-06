Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters heeft Nycke Groot woensdag opgenomen in zijn definitieve selectie voor de Olympische Spelen. De Noord-Hollandse keerde onlangs na 2,5 jaar terug bij Oranje.

De 33-jarige Groot besloot in januari 2019 te stoppen als international en wilde na het afgelopen seizoen helemaal stoppen met handbal. De voormalige wereldtopper besloot onlangs echter toch in te gaan op een verzoek van Mayonnade om terug te keren bij het Nederlandse team.

De twee partijen hielden lang in het midden of Groot ook naar de Spelen zou gaan, maar door haar plek in de selectie is daar geen twijfel meer over mogelijk. De groep bestaat in totaal uit veertien speelsters en drie reserves.

Larissa Nusser verblijft als eerste reserve in het olympisch dorp en is tijdens het toernooi in te zetten voor tactische redenen. De tweede en derde reserve Yara ten Holte en Kelly Vollebregt verblijven buiten het dorp en mogen in geval van blessures of bijzondere omstandigheden worden doorgeschoven naar de selectie.

Handbalsters op 12 juli naar Japan voor trainingsstage

De Nederlandse handbalsters vertrekken op 12 juli naar Japan voor een trainingsstage in Chiba. Acht dagen later neemt de regerend wereldkampioen het in een oefenwedstrijd op tegen Rusland en op 22 juli vertrekt Oranje naar Tokio.

Deze week spelen de handbalsters eerst een drielandentoernooi in eigen land tegen Rusland (vrijdag om 19.00 uur) en Zweden (zondag om 18.15 uur). De wedstrijden worden in de Maaspoort in Den Bosch gespeeld.

Op de Olympische Spelen zit Nederland in een poule met Japan, Zuid-Korea, Angola, Noorwegen en Montenegro. De beste vier landen plaatsen zich voor de kwartfinales. De andere groep telt eveneens zes landen.