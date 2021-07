Al sinds ze in januari 2019 stopte als international werd Nycke Groot geregeld in verband gebracht met een terugkeer bij de Nederlandse handbalploeg. Vlak voor de Olympische Spelen hapt de routinier toe. "Maar ik ben niet meer zo goed als vroeger."

Eén telefoontje van bondscoach Emmanuel Mayonnade was vorige maand eigenlijk al genoeg om het heilige vuur in Groot te ontbranden. Wat volgde was een lijstje met plussen en minnen en vele gesprekken met haar vriend - "hij werd er zelfs een beetje gek van" - maar de geboren Alkmaarse kreeg genoeg kriebels en meldde zich onlangs weer op Papendal.

"Ik denk vaak over dingen na, maar hierbij is het gevoel doorslaggevend geweest", zegt Groot in de aanloop naar haar rentree. "Het voelt heel gek om terug te zijn. Aan de ene kant is het heel vertrouwd en aan de andere kant is er heel veel veranderd. Er zijn veel jonge meiden, er is een andere coach en ze zijn wereldkampioen geworden."

"Nu nemen andere meiden verantwoordelijkheid en dat vind ik heel erg fijn. Van buitenaf wordt nog wel verwacht dat ik verder ga waar ik ben gebleven, maar zo werkt het natuurlijk niet. Mijn niveau is niet meer zo hoog als een paar jaar geleden, dus ik zal me moeten afsluiten van de verwachtingen."

Het is niet heel gek dat er veel wordt verwacht van Groot, die in haar hoogtijdagen werd gezien als een van de beste handbalsters ter wereld. De 141-voudig international won met Oranje medailles op de WK's van 2015 (zilver) en 2017 (brons) en de EK's van 2016 (zilver) en 2018 (brons) voordat ze in januari 2019 moegestreden stopte als international.

Groot voelde zich mentaal en fysiek uitgeput door het slopende handballeven en besloot zich alleen nog op haar clubcarrière te richten. "Voor mijn gevoel had ik niet eens een keuze. Ik was omgevallen als ik langer door was gegaan bij Oranje", zegt ze 2,5 jaar na dato. "De vrijheid die ik kreeg, zoals meer tijd met mijn familie doorbrengen, was veel belangrijker."

Nycke Groot is na 2,5 jaar afwezigheid terug in de Nederlandse handbalploeg. Nycke Groot is na 2,5 jaar afwezigheid terug in de Nederlandse handbalploeg. Foto: AFP

'Ik was omgevallen als ik langer door was gegaan'

Ook zonder Groot toonden de handbalsters aan goed te kunnen presteren, want Oranje kroonde zich in december 2019 in Japan voor het eerst in de historie tot wereldkampioen. Groot beleefde het succes van haar voormalige ploeggenoten op afstand met gemengde gevoelens.

"Het was moeilijk. Ik gunde het de meiden heel erg, want ik weet hoe hard ze er voor hebben gewerkt. Het was fantastisch voor hen, maar aan de andere kant dacht ik ook: waarom ben ik gestopt en waarom is ons zoiets nooit gelukt toen ik erbij was?", aldus Groot.

"Maar ik heb toen wel een onwijs leuke decembermaand gehad door tijd met familie door te brengen en veel leuke dingen met mijn vriend te doen. Alleen op het moment dat ze goud wonnen, wilde ik daar graag zijn, niet op andere momenten in het toernooi. Als je dat er niet voor over hebt, verdien je het ook niet natuurlijk."

Nycke Groot eindigde op de Olympische Spelen van 2016 als vierde met de Nederlandse handbalsters. Nycke Groot eindigde op de Olympische Spelen van 2016 als vierde met de Nederlandse handbalsters. Foto: Pro Shots

'Mijn lichaam is best wel versleten'

De rentree van Groot komt op een goed moment voor bondscoach Mayonnade, die in Tokio niet over de geblesseerden Estavana Polman en Delaila Amega kan beschikken. Daarnaast besloot de eveneens teruggekeerde Yvette Broch niet naar de Spelen te gaan, omdat er strenge regels gelden voor speelsters die zich niet tegen COVID-19 hebben gevaccineerd.

Toch herhaalt Groot dat ze niet als een soort verlosser moet worden gezien. Slopende avonturen bij onder meer Midtjylland (2011-2015), het Hongaarse Györi (2015-2019) en Odense (2019-2021) hebben invloed gehad op de fysieke gesteldheid van de inmiddels 33-jarige middenopbouwster.

"Mijn lichaam is best versleten", benadrukt Groot. "Ik heb sneller pijntjes, moet langer herstellen en na zware trainingen loop ik niet meer zo makkelijk de trap op en af. Ik voel wel dat de druk erop ligt en dat is ook wel logisch, maar hopelijk begrijpen mensen van buitenaf dat er ook met mij veel is gebeurd de afgelopen 2,5 jaar."

Groot kan vrijdag tegen Rusland op het drielandentoernooi in eigen land haar rentree maken en richt zich daarna met Oranje op de Spelen. Maar het resultaat is niet meer heilig. "Mijn terugkeer is geslaagd als ik echt met plezier af heb kunnen sluiten. Ik hoop vooral dat het echt leuk wordt", aldus Groot, die met Nederland op de Spelen van 2016 als vierde eindigde.

"Ik focuste altijd veel op het resultaat en niet op het proces, waardoor ik niet altijd van het handbal heb kunnen genieten. Als ik dat nu wel kan, geloof ik dat dat met succes gepaard kan gaan. Het heeft 33 jaar geduurd om daarachter te komen, maar het is een les die ik voor de rest van mijn leven bij me kan dragen."