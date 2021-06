De Nederlandse turnbond heeft woensdag het hoger beroep in de zaak-Vincent Wevers gewonnen. Dat betekent dat de KNGU de omstreden coach, die wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, niet naar de Olympische Spelen hoeft te sturen.

De kantonrechter had de KNGU op 18 juni bevolen om Wevers aan NOC*NSF voor te dragen als lid van het begeleidingsteam op de Olympische Spelen, omdat de bond onvoldoende kon onderbouwen dat er zwaarwegende redenen zijn om de coach thuis te laten. De turnbond ging in beroep en met succes, want het hof vindt dat de KNGU zelf mag bepalen wie er in het begeleidingsteam zitten.

"In de arbeidsovereenkomst van Wevers staat als een van de taken opgenomen: lid van begeleidingsteam van grote evenementen. Dit betekent niet dat Wevers het recht heeft om altijd als begeleider mee te gaan naar grote evenementen. De KNGU heeft in redelijkheid kunnen besluiten om Wevers niet in het begeleidingsteam op te nemen", zo staat er in de uitspraak van het gerechtshof.

"Het besluit is zorgvuldig tot stand gekomen en ook persoonlijk aan Wevers meegedeeld. De KNGU heeft de nodige vrijheid om haar eigen beleidsafwegingen en -keuzes te maken. Omdat Wevers geen recht heeft op deelname aan het begeleidingsteam, is het besluit om hem niet naar Tokio te laten gaan niet in strijd met de norm van goed werkgeverschap."

Dat Wevers toch niet naar de Olympische Spelen mag, is vooral een grote domper voor dochters Sanne en Lieke Wevers, die door hun vader gecoacht worden. Sanne Wevers verdedigt in Tokio haar olympische titel op de balk.

Turnbond bracht morele aspect als belangrijkste argument

Vincent Wevers kwam een jaar geleden in opspraak nadat oud-turnsters uit de school klapten over mentale en soms zelfs fysieke mishandeling door hun toenmalige coaches. Wevers, die in 2016 vanwege de olympische titel van dochter Sanne werd uitgeroepen tot Coach van het Jaar, wordt vanwege zijn gedrag in het verleden nog onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Om die reden besloot de KNGU in april al om Wevers, net als andere omstreden coaches, niet mee te nemen naar Tokio en de turnbond wordt nu dus ook op juridisch vlak gesteund. Overigens heeft het hof voornamelijk naar de inhoud van de contracten gekeken, terwijl de KNGU tijdens het hoger beroep vooral het morele aspect als argument aanhaalde. De bond wilde daarnaast onrust binnen de ploeg voorkomen.

"We hebben de olympische waarden hoog in het vaandel staan. De vraag is of je dan een coach wil voordragen die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag", zei algemeen directeur Marieke van der Plas maandag tijdens de zitting.

Van der Plas is twee dagen later logischerwijs blij dat de turnbond in het gelijk is gesteld. "Dit betekent dat onze huidige coachstaf door kan gaan op de ingeslagen weg. Al onze inspanningen zijn erop gericht de sporters zo rustig en zo geconcentreerd mogelijk naar de Spelen te laten gaan."