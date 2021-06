De Nederlandse turnbond heeft woensdag het hoger beroep in de zaak-Vincent Wevers gewonnen. Dat betekent dat de KNGU de omstreden coach niet naar de Olympische Spelen hoeft te sturen.

De kantonrechter had de KNGU op 18 juni bevolen om Wevers voor te dragen aan NOC*NSF als lid van het begeleidingsteam op de Olympische Spelen. De turnbond ging in beroep en met succes, want het hof vindt dat de KNGU zelf mag bepalen wie er in het begeleidingsteam zitten.

"In de arbeidsovereenkomst van Wevers staat als een van de taken opgenomen: lid van begeleidingsteam van grote evenementen. Dit betekent niet dat Wevers het recht heeft om altijd als begeleider mee te gaan naar grote evenementen", zo staat er in de uitspraak van het gerechtshof.

"De KNGU heeft in redelijkheid kunnen besluiten om Wevers niet in het begeleidingsteam op te nemen. Het besluit is zorgvuldig tot stand gekomen en ook persoonlijk aan Wevers meegedeeld. De KNGU heeft de nodige vrijheid om haar eigen beleidsafwegingen en -keuzes te maken. Omdat Wevers geen recht heeft op deelname aan het begeleidingsteam, is het besluit om hem niet naar Tokio te laten gaan niet in strijd met de norm van goed werkgeverschap."

De turnbond wil Wevers niet naar de Olympische Spelen sturen, omdat hij door oud-turnsters wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De Coach van het Jaar van 2016, die turnsters mentaal en soms fysiek zou hebben mishandeld, wordt nog onderzocht door Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Dat Wevers vanwege de uitspraak van het gerechtshof toch niet naar Tokio mag, is een domper voor dochters Sanne en Lieke Wevers, die door hun vader gecoacht worden. Sanne Wevers verdedigt in Tokio haar olympische titel op de balk.