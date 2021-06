Dafne Schippers is dinsdag bij atletiekwedstrijden in het Zwitserse Luzern op de vierde plaats geëindigd op de 100 meter in een tijd van 11,41. Het was al de derde keer in korte tijd dat ze internationaal net naast het podium eindigde.

In het regenachtige weer vielen de meeste tijden enigszins tegen, net als die van Schippers. Marie-Josée Ta Lou uit Ivoorkust won in 11,09. Marije van Hunenstijn, die evenals Schippers op de Olympische Spelen in Tokio uitkomt op de 100 meter, werd zesde in 11,50.

Schippers, die afgelopen weekeind haar zesde Nederlandse titel veroverde op de 100 meter, sloeg de 200 meter over in Luzern. Op de NK gaf ze aan dat rugklachten haar constant belemmeren en ervoor zorgen dat ze maar moeilijk haar topsnelheid kan vinden.

Bij haar eerdere twee internationale 100 meters, in Genève en bij de FBK Games in Hengelo, eindigde Schippers ook als vierde. Op de 200 meter pakte de Utrechtse, die een zwakke rug heeft, dit jaar ook nog geen podiumplek.

Zoë Sedney deed op de laatste dag dat atleten zich nog konden kwalificeren voor de Spelen een poging om de limiet te lopen op de 100 meter horden. Ze liep naar de derde plaats in 13,22, ruim boven de vereiste 12,84. Sharona Bakker, die haar allerlaatste wedstrijd liep, eindigde als zesde in 13,40.

Koen Smet liep bij de mannen naar de vijfde plaats op de 110 meter horden in 13,68, ook boven de limiet. Nick Smidt slaagde evenmin in zijn ultieme poging de limiet voor Tokio te slechten op de 400 meter horden; hij werd derde in 49,73.