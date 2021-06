Tessie Savelkouls en Sanne Verhagen gaan hun opwachting maken op de Olympische Spelen. Het bondsbestuur heeft de twee judoka's dinsdag bij sportkoepel NOC*NSF voorgedragen voor deelname in Tokio.

In totaal vaardigt Nederland nu tien judoka's af naar Tokio. Vooral de deelname van Savelkouls, die uitkomt in de klasse boven de 78 kilogram, is opvallend. De 29-jarige Gelderse is net terug na een zware knie- en voetblessure en er werd gevreesd voor het einde van haar carrière.

"Tessie heeft een ongelooflijke prestatie geleverd. De wijze waarop Tessie haar revalidatie zowel fysiek als mentaal heeft aangepakt, is indrukwekkend. Stap voor stap is zij dichter bij haar doel gekomen", aldus directeur topsport Tjaart Kloosterboer. Afgelopen week heeft Savelkouls, die ook al meedeed aan de Spelen vijf jaar geleden in Rio de Janiero, tijdens een internationale trainingsstage haar laatste test afgelegd.

Kloosterboer: "Onze olympische coaches geven unaniem aan dat Tessie klaar is voor de Spelen. Samen met de bevindingen van de medische staf heeft dat geleid tot het besluit om Tessie mee te nemen naar Tokio."

Sanne Verhagen. Sanne Verhagen. Foto: ANP

Nederland mag ook meedoen aan landenwedstrijd

De 28-jarige Verhagen gaat ook op voor haar tweede Spelen, nadat ze in Rio haar olympisch debuut maakte. De Brabantse, die uitkomt in de klasse tot 57 kilogram, voldeed vorige week aan de olympische eisen. Ze behoort tot de beste 32 judoka's in haar klasse.

Door de deelname van Verhagen mag Nederland ook meedoen aan het wedstrijd voor gemengde teams. De landenwedstrijd staat voor het eerst op het olympisch programma.

De Spelen in Tokio beginnen op vrijdag 23 juli en de sluitingsceremonie is op 8 augustus.