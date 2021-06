Stéfanos Tsitsipás is maandag al in de eerste ronde van Wimbledon uitgeschakeld. De nummer vier van de wereld liet zich verrassen door de Amerikaan Frances Tiafoe. Novak Djokovic bereikte ondanks een matige start wel de tweede ronde en Andy Murray won zijn eerste partij sinds 2017 op het Londense gras.

De 22-jarige Tsitsipás ging met 4-6, 4-6 en 3-6 onderuit tegen de één jaar oudere Tiafoe. De mondiale nummer 57 besliste de partij na iets meer dan twee uur op zijn derde matchpoint.

Tsitsipás leverde al in de openingsgame van de partij zijn service in en maakte die break niet meer ongedaan. In de tweede set hield de Griek wat langer stand, maar werd hij in de negende game gebroken. Een vroege break in het derde bedrijf kwam hij niet meer te boven.

Begin deze maand stond Tsitsipás nog in de finale van Roland Garros, waarin Djokovic te sterk was. Op Wimbledon kwam hij nooit verder dan de vierde ronde.

Novak Djokovic won in de eerste ronde van Jack Draper. Novak Djokovic won in de eerste ronde van Jack Draper. Foto: ANP

Djokovic heeft één set moeite in openingspartij

Eerder op de dag rekende de 34-jarige Djokovic in vier sets af met de Brit Jack Draper: 4-6, 6-1, 6-2 en 6-2. De als eerste geplaatste Serviër kwam alleen in de eerste set in de problemen tegen de pas negentienjarige Draper, die dankzij een wildcard mee mocht doen. Hij leverde zijn tweede servicegame in en kwam die break niet meer te boven.

In de tweede, derde en vierde set walste DJokovic over zijn veel jongere tegenstander heen. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar stond geen servicebeurt meer af en won in iets meer dan twee uur van de Britse Draper, die op de 253e plek op de wereldranglijst staat.

Djokovic, die in zijn volgende partij tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson speelt, veroverde eerder deze maand zijn negentiende Grand Slam-titel door de eindzege te pakken op Roland Garros. Hij heeft daardoor nog maar één Grand Slam-titel minder dan Rafael Nadal en Roger Federer, die beiden op twintig staan.

Murray luistert rentree op met overwinning

De 34-jarige Murray was met 6-4, 6-3, 5-7 en 6-3 te sterk voor Nikoloz Basilashvili uit Georgië. De Schot, die Wimbledon in 2013 en 2016 won, speelde zijn eerste partij op het Londense gras sinds 2017.

In 2018 en 2019 miste Murray Wimbledon door blessures en vorig jaar ging het Grand Slam-toernooi niet door vanwege de coronapandemie. In zijn volgende partij treft de nummer 118 van de wereld, die met een wildcard is toegelaten tot het hoofdtoernooi, sowieso een qualifier: de Duitser Oscar Otte of de Fransman Arthur Rinderknech.

Ook Andrey Rublev drong door tot de tweede ronde. De als vijfde geplaatste Rus klopte de Argentijn Federico Delbonis met 4-6, 6-4, 6-1 en 6-2.

Wimbledon ging maandag later van start vanwege de slechte weersomstandigheden. Wegens regen konden alleen de wedstrijden op het Centre Court en Court 1 worden afgewerkt.