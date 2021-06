Novak Djokovic heeft zich maandag in Londen zonder al te veel problemen geplaatst voor de tweede ronde op Wimbledon. De 34-jarige Serviër was in vier sets te sterk voor Jack Draper: 4-6, 6-1, 6-2 en 6-2.

De als eerste geplaatste Djokovic kwam alleen in de eerste set in de problemen tegen de pas negentienjarige Draper, die dankzij een wildcard mee mocht doen aan het Grand Slam-toernooi. Djokovic leverde zijn tweede servicegame in en kwam die break niet meer te boven.

In de tweede, derde en vierde set walste DJokovic over zijn veel jongere tegenstander heen. De negentienvoudig Grand Slam-winnaar stond geen servicebeurt meer af en won in iets meer dan twee uur van de Britse Draper, die op de 253e plek op de wereldranglijst staat.

Djokovic veroverde eerder deze maand zijn negentiende Grand Slam-titel door de eindzege te pakken op Roland Garros. Hij heeft daardoor nog maar één Grand Slam-titel minder dan Rafael Nadal en Roger Federer, die beiden op twintig staan.

Djokovic neemt het in zijn volgende partij op tegen de winnaar van de ontmoeting tussen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson en Tomás Barrios uit Chili.

Wimbledon begon later vanwege slecht weer

Wimbledon ging maandag later van start vanwege de slechte weersomstandigheden. Wegens regen konden alleen de wedstrijden op het Centre Court en Court 1 worden afgewerkt.

Lesley Pattinama-Kerhove zou om 12.00 uur beginnen aan haar wedstrijd tegen de Russische Svetlana Kuznetsova. Later op de dag zou Arantxa Rus in principe ook nog in actie komen tegen de Griekse Maria Sakkari.

In totaal doen er vijf Nederlanders mee aan het enkelspel. Naast Pattinama-Kerkhove en Rus zijn dat Kiki Bertens, Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, die allen dinsdag voor het eerst hun opwachting maken.