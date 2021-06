Het gerechtshof in Arnhem doet woensdagochtend schriftelijk uitspraak in het hoger beroep dat gymnastiekunie KNGU heeft ingesteld tegen de uitkomst van het kort geding van turncoach Vincent Wevers.

De gymnastiekunie ging in hoger beroep omdat de uitspraak volgens de KNGU op meerdere punten niet juist zou zijn. De zitting diende maandag.

De rechter vorderde de KNGU op 18 juni om Wevers bij sportkoepel NOC*NSF voor te dragen voor de Spelen en "alles te doen wat in haar macht ligt" om te bevorderen dat de sportkoepel een accreditatie aan hem verstrekt.

De rechter verbond daar ook een dwangsom van 200.000 euro aan. Volgens de voorzieningenrechter had de bond onvoldoende kunnen onderbouwen dat er zwaarwegende redenen zijn om Wevers thuis te laten.

De KNGU kondigde begin april aan Wevers niet voor te dragen als lid van het coachteam voor de Spelen in Tokio. Dat team bestaat uit bondscoach Bram van Bokhoven, Aimee Boorman en José van der Veen. De bond staat nog steeds achter dat besluit en vroeg daarom een zogeheten turbospoedappel aan.

"Onze beslissing om Vincent niet voor te dragen heeft vooral te maken gehad met een moreel besef", zei algemeen directeur Marieke van der Plas op de zitting.

Turncoach Vincent Wevers verscheen maandag in de rechtbank voor het hoger beroep dat de KNGU had aangespannen.

'We hebben olympische waarden hoog in vaandel staan'

De coach en vader van turnsters Sanne en Lieke Wevers werd vorig jaar tijdelijk geschorst nadat hij was beschuldigd van wangedrag. Er loopt een tuchtrechtelijk onderzoek naar hem via het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

"We hebben de olympische waarden hoog in het vaandel staan. De vraag is of je dan een coach wilt voordragen die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag", aldus Van der Plas. De bond wilde ook onrust binnen de ploeg wegnemen.

Wevers, die een kort geding aanspande, koos er naar eigen zeggen voor om tot aan de olympische kwalificaties van afgelopen weekend de begeleiding van zijn eigen sporters op zich te nemen. "Het gaat om bikkelharde wedstrijden, want je moet eerst nog op de Spelen zien te komen. Ik wilde tot aan de kwalificaties maximale begeleiding leveren."

Wevers vindt enige nuance daarom op zijn plaats. "Natuurlijk heb ik respect voor de begeleidingsstaf, maar het gaat in deze sport ook om veiligheid en vertrouwen tussen coach en sporter. We hebben vijf jaar naar dit moment toegewerkt, zoiets kun je niet ineens overdragen aan andere coaches. Voor mij persoonlijk is het ook een drama, maar het gaat niet om Vincent Wevers als persoon", aldus de turncoach.

"Het gaat om de sport en de sporters. Ik hoop dat er een scheiding wordt gemaakt tussen het onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Verinorm, het nog lopende tuchtrechtelijke onderzoek en de rechtsgang. Ik heb respect voor alle melders die wat van me vinden. Maar je bent pas schuldig als je echt schuldig wordt geacht."