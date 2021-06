Maverick Viñales vertrekt na dit seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha. Het contract van de motorcoureur loopt nog een jaar door, maar in onderling overleg is besloten om de samenwerking eerder te stoppen.

Viñales rijdt sinds 2017 voor Yamaha in de MotoGP. De 26-jarige Spanjaard kwam daarvoor twee jaar voor Suzuki uit in de koningsklasse van de motorsport. Hij won vooralsnog acht Grands Prix op een Yamaha.

Dit seizoen begon Viñales met winst van de Grand Prix van Qatar, maar hij zakte daarna door tegenvallende resultaten weg in het WK-klassement. Zondag in de TT van Assen stond hij voor het eerst weer op het podium.

Viñales eindigde op het Drentse circuit als tweede achter zijn Franse teamgenoot Fabio Quartararo, die met 156 punten stevig aan kop gaat in de WK-stand. Viñales staat zesde met 95 punten. Hij eindigde in 2017 en 2019 als derde in het WK.

Volgens Yamaha hebben de teamleiding en Viñales afgelopen weekend in Assen besloten om na dit seizoen uit elkaar te gaan. "Maar ik blijf betrokken en wil de rest van het seizoen zo goed mogelijk presteren", aldus de coureur, die in 2013 wereldkampioen werd in de Moto3.

Het seizoen in de MotoGP gaat zondag 8 augustus pas weer verder met de Grand Prix van Stiermarken op de Red Bull Ring in Oostenrijk.