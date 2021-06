De Amerikaanse topturnster Simone Biles heeft zich zonder problemen verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen. De viervoudig olympisch kampioene was de beste op de meerkamp bij de olympische trials in St. Louis.

Met een puntentotaal van 118,098 stelde Biles overtuigend een olympisch ticket veilig. De 24-jarige turnlegende veroverde bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro goud op de meerkamp (zowel team als individueel) en op de onderdelen vloer en sprong.

Biles genoot van de sfeer in St. Louis, waar bijna 21.000 toeschouwers op de tribunes zaten. "Hier houden we van, om voor publiek te turnen. De fans waren heel luidruchtig en steunden ons enorm. Ze helpen ons door het evenement heen en houden de motivatie hoog", zei de negentienvoudig wereldkampioen.

Bij de Spelen in Tokio kan ze niet rekenen op veel vocale steun. Buitenlandse fans zijn vanwege het coronavirus niet welkom in de Japanse hoofdstad en dus zullen er alleen Japanners op de tribune zitten. De organisatie hanteert per locatie een maximum van tienduizend bezoekers.

Biles, die in 2016 in Rio de Janeiro naast vier gouden medailles ook nog brons pakte op de door Sanne Wevers gewonnen balk, krijgt als teamgenoten louter debutanten mee naar Tokio.

Sunisa Lee (18) eindigde als tweede op de meerkamp met 115,832 punten en verzekerde zich zo van een ticket. De Amerikaanse ploeg bestaat verder uit Jordan Chiles (20) en Grace McCallum (18). Jade Carey en MyKayla Skinner zijn de reserves.