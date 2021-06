De Amerikaanse atlete Sydney McLaughlin heeft zondag (lokale tijd) bij de olympische trials in het Amerikaanse Eugene een wereldrecord gelopen op de 400 meter horden. De 21-jarige McLaughlin snelde naar 51,90 seconden, waarmee ze als eerste vrouw onder de 52 seconden dook.

Het wereldrecord stond met 52,16 op naam van haar landgenote Dalilah Muhammad, die met die tijd de wereldtitel pakte bij de WK van 2019 in Doha.

"Ik werk sinds dit jaar met een nieuwe coach en volgens een nieuwe aanpak", zei McLaughlin. Ze wordt gecoacht door Bob Kersee, ook de coach van zesvoudig olympisch kampioene Allyson Felix. "Ik heb vertrouwen in dit proces."

Muhammad (31) kwam als tweede over de finish in 52,42 en kan over een paar weken in Tokio proberen haar olympische titel uit 2016 te prolongeren. De titelverdedigster weet dat ze vanuit eigen land geduchte concurrentie krijgt. "Het wordt een echte strijd in Tokio, dat is zeker", aldus Muhammad.

De Nederlandse troef Femke Bol scherpte onlangs haar nationale toptijd op de 400 meter horden aan tot 53,44. Daarmee staat Bol vierde op de wereldranglijst van dit jaar, achter drie Amerikaanse vrouwen.

Het was zondag bij de Amerikaanse trials in Eugene zo warm dat het programma een tijd werd stilgelegd. De temperatuur liep op tot boven de 40 graden Celsius. De finales werden naar de avond verplaatst.