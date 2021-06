Motorcrosser Jeffrey Herlings is er zondag in de MXGP niet in geslaagd om in te lopen op WK-leider Tim Gajser. De Brabander moest in de Grand Prix van Groot-Brittannië genoegen nemen met de derde plaats.

De 26-jarige Herlings kwam op het circuit van Metterley Basin in Winchester als derde over de finish in de eerste manche. In de tweede race eindigde hij als vierde.

De Grand Prix werd gewonnen door de Italiaan Antonio Cairoli. De KTM-coureur was de sterkste in de eerste manche en werd derde in de tweede race. Gajser eindigde als tweede, nadat hij de tweede omloop had gewonnen. In de eerste werd de wereldkampioen vierde.

Glenn Coldenhoff was op de achtste plaats de tweede Nederlander in de eindstand van de GP van Groot-Brittannië. Calvin Vlaanderen eindigde als dertiende en Brian Bogers als zestiende.

In het kampioenschap bezet Herlings met 78 punten de tweede plaats. De Nederlander heeft vijftien punten achterstand op Gajser, die na twee Grands Prix aan de leiding gaat. De Fransman Romain Febvre staat met 73 punten derde en Cairoli is met 65 punten vierde.

De MXGP gaat volgende week zondag verder met de GP van Italië in Maggiora. Twee weken later komen de coureurs in actie bij de GP van Nederland in Oss.